شكرا لقرائتكم شروط مغربية سبب تأخر انضمام بن شرقي وأوناجم لتدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الزمالك وصول عدد الركاب على متن الطائرة التي ستتوجه من الرباط إلى القاهرة إلى 50 راكب، من أجل الوصول إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق الأبيض اسعدادا لخوض المنافسات القادمة محليا وأفريقيا.

ويوجد شرط في المغرب بضرورة أن يكون المتوجه إلى دولة ما لديه إقامة ممتدة في تلك البلد، وهو من ضمن الشروط التي تؤخر بدء الرحلات الجوية من المغرب إلى مصر.

وتواصل مسئولو الزمالك مع كريم بلك وكيل أعمال ثنائي الزمالك المغربي والذي أكد لهم أن الطيران وراء تأخر السفر وبمجرد الوصل للرقم المحدد سيعود بن شرقي وأوناجم للقاهرة.