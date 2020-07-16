شرط الـ50 راكب وراء تأخر وصول المثلوثي للقاهرة

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جدة - عمرو شويل تسببت شروط شركات الطيران في ضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة لـ 50 راكب في تأخر وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد والصفاقسي التونسي السابق من يوم الأربعاء الماضي إلى مساء أمس الثلاثاء.
وتنص لوائح الطيران على ضرورة وجود حجز لـ50 راكب على متن الرحلة الواحدة كشرط لتحرك الرحلة، وهو ما تسبب في تأخر وصول ظهير أيمن الزمالك الجديد لإنهاء مسألة انتقاله للفريق الأبيض.
وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن وصول حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.
ال أفادت تقارير تونسية عن تواجد التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي، في القاهرة خلال الوقت الحالي، من أجل إنهاء إجراءات تعاقده مع الزمالك
وكان موقع "فوت 24" التونسى، قد أكد أن حمزة المثلوثى الظهير الأيمن لنادى الصفاقسى سيصل مصر اليوم الأربعاء، تمهيدا للتعاقد مع نادى الزمالك، وأكد الموقع أن اللاعب سينضم فى صفقة انتقال حر، خاصة أن عقده مع ناديه انتهى في 30 يونيو الماضي وسيوقع بالمجان لنادي الزمالك.
وقال التقرير التونسي إن اللاعب سيتقاضى راتبا كبيرا مقارنة بما كان يحصل عليه مع الصفاقسى نظير الانتقال المجانى إلى الزمالك وعدم تكليف خزينة النادى أى مقابل لشرائه من الصفاقسى، وأوضح التقرير: "سيتقاضى المدافع التونسى المثلوثى 3 أضعاف راتبه فى الصفاقسى".
وأوضح أن اللاعب كان من المقرر أن يصل القاهرة الأحد الماضي لكن الرحلة تأجلت.
وأصبح التونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى، الذى سينضم إلى نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بمثابة اللاعب التونسى الثانى فى صفوف الأبيض فى الموسم المقبل، بجوار التونسى فرجانى ساسى، وسيكون اللاعب السابع الذى ينتقل من صفوف الصفاقسى التونسى للعب فى الدورى المصرى، بعد أنيس بوجلبان ووسام العابدى وكمال زعيم وديدييه كوريه وعلى معلول وجونيور أجاى.
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