شكرا لقرائتكم شرط الـ50 راكب وراء تأخر وصول المثلوثي للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسببت شروط شركات الطيران في ضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة لـ 50 راكب في تأخر وصول التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الجديد والصفاقسي التونسي السابق من يوم الأربعاء الماضي إلى مساء أمس الثلاثاء.

وتنص لوائح الطيران على ضرورة وجود حجز لـ50 راكب على متن الرحلة الواحدة كشرط لتحرك الرحلة، وهو ما تسبب في تأخر وصول ظهير أيمن الزمالك الجديد لإنهاء مسألة انتقاله للفريق الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، عن وصول حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسى، إلى القاهرة اليوم الأربعاء، من أجل إتمام تعاقده مع نادى الزمالك، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر، بعد إنتهاء عقده مع نادى الصفاقسي.