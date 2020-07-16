شكرا لقرائتكم هشام حنفي: سيكون هناك فجوة بين صالح جمعة و"فايلر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر، من العناصر الهامة داخل صفوف القلعة الحمراء، وقال حنفي فى تصريحات تليفزيونية: "صالح جمعة لم يقدم كافة إمكانياته مع الأهلي منذ إنضمامه إلى صفوف الفريق، وهو من العناصر المميزة والهامة للفريق وجماهيره، ومن المفترض أن يشارك أساسيًا لو كان فى حالته الطبيعية".

وأضاف: "سيكون هناك فجوة بين صالح جمعة وفايلر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم إلتزامه وتصريحاته التى انتقد فيها المدير الفني السويسري، وفى النهاية المدرب يتمني التزام اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وتابع نجم الأهلي السابق، أن خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، يُخطط من أجل تولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم.

وقال: "خالد بيبو طموحاته كبيرة للغاية ويرغب فى تولي منصب مدير الكرة مستقبلًا، ولا يشغل باله برئاسة لجنة التخطيط على الإطلاق".

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وعن سيد عبدالحفيظ، أوضح: "طالما عبدالحفيظ متواجد فى منصبه لن يستطيع أحد خلافته على الإطلاق نظرا لتميزه الكبير وخبراته".

وأردف حنفي، أن اعتذاره عن الاستمرار بقطاع الناشئين بصفوف القلعة الحمراء جاء لأسباب خاصة.

وأوضح: "تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لأسباب خاصة، والأهلي بيتي واحترمه كثيرًا ولا اتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق".

واختتم: "أرسلت رسالة للخطيب كشفت فيها أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين، ومن الوارد أن يكون خالد بيبو مدير للكرة فى الفترة المقبلة".