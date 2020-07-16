تشيلسي يعزز مركزه الثالث

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد تشيلسي توازنه؛ بفوز بشق النفس على ضيفه نوريتش سيتي أول الهابطين إلى الدرجة الأولى 1-صفر على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين تشيلسي بفوزه التاسع عشر هذا الموسم إلى مهاجمه الدولي الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل الهدف الوحيد (45+3) رافعاً رصيده إلى ستة أهداف هذا الموسم.

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