شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يجدد لفييرا ويكمل أجانبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المصري، أيمن الرمادي، مدرب عجمان، تجديد عقد البرازيلي فاندر فييرا، ليبقى في صفوف«البرتقالي» للموسم الثالث.

واكتمل عقد أجانب عجمان الأربعة، حيث إن أوسو تبقى له موسم من عقده، في حين أن النية تتجه لتجديد استعارة تراولي، في حين تم التعاقد مع البرتغالي دييجو أمادو، (30 عاماً)، وهو يشغل مركز الوسط المدافع ( الارتكاز).

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