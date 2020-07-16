شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تبديلات في الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” تقرر اعتماد 5 تبديلات للاعبين لكل ناد خلال مباريات الموسم الجديد 2020-2021 لكرة القدم في الإمارات، ومن بينها دوري الخليج العربي.

وسيتم عرض القرار على اللجنة الفنية لرابطة المحترفين لإعلان الموافقة الرسمية. وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) قرر أمس الأربعاء استمرار فترة السماح للأندية بإجراء 5 تبديلات حتى عام 2021، وذلك لضمان سلامة اللاعبين.

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