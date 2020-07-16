شكرا لقرائتكم خبر عن دورتموند يفسخ عقد لاعبه شورله والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، فسخ تعاقده مع أندريه شورله بالتراضي، بعدما فشل المهاجم المتوج بلقب مونديال 2014 لكرة القدم، في إثبات نفسه في تشكيلة الفريق.

وانضم شورله، صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف ماريو غوتزه (1-صفر) في مرمى الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014،إلى دورتموند في2016 آتياً من فولفسبورج في صفقة قيمتها 30 مليون يورو (34 مليون دولار).

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