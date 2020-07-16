الليلة.. حسم «الليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يدخل ريال مدريد مباراته ضد ضيفه فياريال الساعة 11 من مساء اليوم الخميس ضمن المرحلة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، لحسم لقب «الليجا» وإزاحة غريمه برشلونة عن عرش الموسمين الماضيين. ويدخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المرحلة التي تقام كل مبارياتها في اليوم ذاته، متصدراً الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه الكاتالوني الذي يستضيف أوساسونا.

ويمكن للنادي الملكي أن يضمن إحراز لقبه الرابع والثلاثين في الليجا وتعزيز رقمه القياسي، بموجب سيناريوهات عدة، أضمنها الفوز على فياريال دون الالتفات لنتيجة برشلونة.

لكن النادي الملكي الذي يحتاج فقط إلى نقطتين في المباراتين المتبقيتين، سيكون قادراً أيضاً على التتويج أيضاً في حال فشل غريمه الكاتالوني في الفوز على ضيفه.

ويبدو ريال مرشحاً فوق العادة لحسم اللقب دون انتظار المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة المقامة الأحد المقبل، في ظل نتائجه المثالية منذ استئناف الليجا.

وحقق النادي الملكي تسعة انتصارات في تسع مباريات منذ العودة.

وقال المدرب زيدان: «مواجهة فياريال هي أصعب اختبار، فهو فريق عظيم، والأكثر تعقيداً بالتأكيد».