شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم محمد الشحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365” أعلنت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم، عن تعاقدها مع محمد الشحي بعقد حر بعد انتهاء عقده مع الشارقة.

ويعد محمد الشحي (32 عاماً) صاحب تجربة مميزة وغنيه، حيث بدأ مشواره مع الوحدة عام 2006، ولعب للظفرة في موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل للشارقة ويفوز معه بلقب دوري الخليج العربي.

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