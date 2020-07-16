شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفـا»: مـونـديـال 2022 ينطلـق 21 نوفمـبـر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا)، جدول نهائيات كأس العالم 2022، على أن تقام مباراتها الافتتاحية الساعة الثانية ( بتوقيت الإمارات)، من ظهر يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، والنهائية الساعة السادسة مساء يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وحدد المنظمون دور المجموعات ب12 يوماً، بمعدل أربع مباريات يومياً (14:00، 17:00، 20:00، و21:00 بتوقيت الإمارات)، على أن يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في مارس/ آذار 2022.

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