«بطولات فزاع» تطلق روزنامة 2021 لبطولات أصحاب الهمم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، على اختيار الاتحادات الدولية لبطولات فزاع لانطلاقة روزنامة بطولات «أصحاب الهمم» لعام 2021، والتي تقام اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي.

ووجه النادي رسالة شكر إلى خط دفاعنا الأول باسم «أصحاب الهمم» تثميناً لجهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا، ووافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص لبطولات فزاع لوضع البرامج الخاصة لجميع البطولات والتواصل مع الجهات الخارجية لتحقيق الأهداف المنشودة التي أقيم من أجلها هذا الحدث العالمي المهم.

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي أن المجلس قرر استمرار خلوة بطولات المستقبل، التحدي والفرص والطموح، وتشكيل فرق للعصف الذهني، وخصوصاً أنها تتضمن العديد من المحاور الخاصة بالتطوير والفنيات والتسويق والإعلام من أجل الوصول إلى الاستراتيجيات الخاصة ببطولات المستقبل.

وأشار العصيمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً استضافة بطولة العالم للقوس والسهم دبي 2021، وبرنامج النشاط الصيفي للنادي الذي انطلق في الخامس من يوليو الحالي ويستمر حتى الثالث والعشرين منه تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 164 من الجنسين خلال الأسبوع الأول عبر تقنية الاتصال المرئي تم تقسيمهم إلى 13 فريقاً من مختلف الإعاقات.