الشامسي والقرقاوي وابن ثعلوب يهنئون عيسى هلال برئاسة" الشارقة الرياضي"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة،عيسى هلال الحزامي على الثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى،حاكم الشارقة بتعيينه رئيساً لمجلس الشارقة الرياضي.

جاء ذلك لدى استقبال قائد عام شرطة الشارقة له بمكتبه صباح اليوم الثلاثاء، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية،والعقيد خالد الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة بشرطة الشارقة.

وأثنى اللواء الشامسي على مسيرة عيسى الحزامي، وجهوده التي بذلها خلال عمله بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،متمنياً له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد،وأن يشكل الإضافة المرجوة،من خلال الدفع بمسيرة الرياضة بإمارة الشارقة إلى الأمام،والمضي بها قدماً بما يحقق لها الريادة في مختلف في القطاعات الرياضية.

ومن جانبه، عبر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن شكره وتقديره لقائد عام شرطة الشارقة على هذه التهنئة، واللفتة الكريمة التي حملت في طياتها أسمى معاني التقدير.

كما أشاد اللواء "م" اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بالدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للرياضة بإمارة الشارقة وتوجيهات سموه بالاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية حتى تقوم بدورها بشكل طبيعي وفعال على غرار كرة القدم مما يتيح الفرصة لشريحة كبيرة من الرياضيين لممارسة تلك الألعاب وتحقيق الإنجازات المختلفة، لافتاً إلى أن كرة السلة تحظى بنصيب الأسد في الإمارة الباسمة باعتبار أن الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد كرة السلة نصفها من الإمارة والنصف الباقي من ابو ظبي ودبي وبواقع ثمانية أندية مشاركة في الدرجة الأولى والفئات السنية الأخرى.

وحرص القرقاوي على تقديم التهنئة إلى عيسى هلال الحزامي بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الشارقة الرياضي معبرا عن فرحة أسرة كرة السلة بهذه الثقة الغالية التي اولاها اياه صاحب السمو حاكم الشارقة ،باعتبار أن هلال كان عضواً فعالاً في مجلس إدارة اتحاد السلة لعدة سنوات ولاعباً مميزاً في صفوف نادي الشارقة والمنتخب الوطني ،معرباً عن ثقته بهلال لأحداث نقلة نوعية في أندية الإمارة .

من جهته،بعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة نادي العين للإستثمار رئيس اتحاد الإمارات المصارعة والجودو برقية تهنئه لعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي نال ثقة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعيينه رئيساً للمجلس الجديد.

وثمن الدرعي جهود عيسى الحزامي خلال الفترة الماضية التي افرزت الكثير من النجاحات لرياضة الإمارات وغيرها من المجالات التي اسهم فيها خدمة للوطن والمواطن،متمنياً له التوفيق خلال رئاسته للمجلس الرياضي مواصله للنجاحات الماضية.