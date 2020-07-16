عيسى الخاجة يطالب اتحاد الكرة باشتراط اسم الوكيل المعتمد في العقود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو



أوضح عيسى الخاجة وكيل اللاعبين أنه يمتلك رخصة وكالة اللاعبين من اتحاد الإمارات لكرة القدم منذ 3 سنوات، مطالباً اتحاد الإمارات لكرة القدم بإعادة النظر في التعامل مع الوكلاء، وأن يتم التشديد على ضرورة تواجد اسم الشركة أو الوكيل في العقد وألا يقبل الاتحاد أي عقد من دون وكيل معتمد لديه، لأن هذا التساهل منح الوكلاء غير المعتمدين فرصة لمواصلة العمل بالرغم من أن الوكيل المعتمد يدفع رسوماً ما بين 40 إلى 50 ألف درهم إلى اتحاد الكرة، وهو ما يعني أنه لا يوجد تمييز أو حماية للوكيل من الاتحاد ولا يحصل حتى على بطاقة دخول المباريات كي يتابع لاعبيه.

وأضاف عيسى الخاجة: «المسألة تحتاج إلى ضبط وحسم من اتحاد الكرة، فلا يمكن أن يتساوى من ليس لديه بطاقة وكيل أعمال مع الوكيل الحاصل على الرخصة، ومن شروط الرخصة أن يكون لديك مكتب مسجل في الدائرة الاقتصادية وتسديد رسوم للهيئة وتسديد رسوم للاتحاد نظير تسلم البطاقة الخاصة بوكالة اللاعبين، فنحن كوكلاء لبينا كافة الشروط وفي النهاية هناك من يعملون وكلاء لاعبين وأمورهم تسير على ما يرام من دون رقيب أو حسيب».

وأضاف: «أعتقد أن المحافظة على حق الوكيل المعتمد تتمثل في إلزام الاتحاد للأندية بضرورة التعامل مع الوكلاء المعتمدين لدى الاتحاد فقط، وذلك بتضمين اسمه في العقد المبرم بين كل ناد ولاعب، فهناك وكلاء أجانب يحضرون إلى الدولة ويبرمون صفقات ويغادرون من دون أن تستفيد الدولة منهم شيئاً ولا يدفعون فلساً واحداً نظير المعاملة التي أبرموها داخل الدولة، وهو ما يعد نوعاً من الهدر المالي الذي يستحق إجراء واضحاً وإلزام الوكيل الأجنبي بضرورة فتح مكتب وتسديد رسوم كافة الإجراءات المطلوبة».

وتابع قائلاً: «إذا تم وضع إجراء خاص بالوكلاء الذين يحضرون لإبرام الصفقات ويغادرون بعد استلام مقابلهم المادي بعد انتهاء المهمة، سيبلغ العائد ملايين الدراهم ويجب على الاتحاد حسم هذه الفوضى بدلاً من التركيز على أن تكون مداخيله 200 ألف درهم من عوائد البطاقات الخاصة بالوكلاء المعتمدين، لأن بإمكانه الحصول على ملايين الدراهم».

وقال: «سعداء بأن تكون شركتنا (EAK SPORT) وكيلاً لأكثر من 40 لاعباً في الدولة وأنجزنا معظم صفقات أندية الشارقة والفجيرة وخورفكان وكلباء وعجمان في الأيام الماضية»، وقد أنجزت شركتنا صفقتي خالد باوزير وخالد الظنحاني للشارقة، كما قمنا بإنجاز انتقال خالد جلال من النصر إلى خورفكان وراشد حسن من خورفكان إلى عجمان ومبارك سعيد من النصر إلى اتحاد كلباء.

وعما إذا كان انتماؤه لشباب الأهلي يؤثر عليه، قال: «أنا من أبناء نادي شباب الأهلي ولعبت حتى فريق تحت 17 سنة في النادي ولكن التفرغ للدراسة أبعدني عن الكرة خصوصاً في المرحلة الجامعية، فأنا خريج الجامعة الأمريكية في دبي وحائز على بكالوريوس إدارة أعمال واستفدت من الدراسة كثيراً في إدارة الصفقات والمفاوضات، ولست بعيداً عن الوسط الرياضي فوالدي هو المرحوم بإذن الله عبدالناصر الخاجة وهو من الأسماء المعروفة في شباب الأهلي، ولكن العمل ينفصل عن الانتماء».