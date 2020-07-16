الاتحادات الدولية تختار «بطولات فزاع» لانطلاقة روزنامة 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد على اختيار الاتحادات الدولية لبطولات فزاع لانطلاقة روزنامة بطولات«أصحاب الهمم» لعام 2021 والتي تقام اعتباراً من يناير المقبل بدعم من مجلس دبي الرياضي ما يؤكد مكانة الإمارات ودبي في الخريطة العالمية.

ووجه النادي رسالة شكر إلى خط دفاعنا الأول باسم «أصحاب الهمم» تثميناً لجهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا والعمل للحد منه بتضحيات كبيرة من أجل المحافظة على صحة الجميع.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب متخصص لبطولات فزاع لوضع البرامج الخاصة لجميع البطولات والتواصل مع الجهات الخارجية لتحقيق الأهداف المنشودة التي أقيم من أجلها هذا الحدث العالمي المهم.

وأوضح ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي أن المجلس قرر استمرار خلوة بطولات المستقبل، التحدي والفرص والطموح، وتشكيل فرق للعصف الذهني، وخصوصاً أنها تتضمن العديد من المحاور الخاصة بالتطوير والفنيات والتسويق والإعلام من أجل الوصول إلى الاستراتيجيات الخاصة ببطولات المستقبل التي تصب في مصلحة هذه الشريحة الفاعلة في المجتمع، وخصوصاً أن القاعدة الصحيحة هي أساس نجاح أي عمل.

وأشار العصيمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً استضافة بطولة العالم للقوس والسهم دبي 2021، وبرنامج النشاط الصيفي للنادي الذي انطلق في الخامس من يوليو الحالي ويستمر حتى الثالث والعشرين منه تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» بمشاركة 164 من الجنسين خلال الأسبوع الأول عبر تقنية الاتصال المرئي تم تقسيمهم إلى 13 فريقاً من مختلف الإعاقات.

وقال: النشاط الصيفي يضم 195 برنامجاً وورش تدريبية و45 متطوعاً ومتطوعة ويشتمل على 7 رحلات افتراضية و5 عروض سينمائية و22 برامج مهارات يدوية وفنية ودورات تدريبية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وشرطة دبي ودائرة الشؤون الإسلامية ودبي للسياحة ومتحف الاتحاد وماى دبي والمؤسسات الدولية للتجارة لندن وباث أند بودي وركس الإمارات ومتاحف الشارقة.