شكرا لقرائتكم خبر عن مدة العقد تؤجل تجديد شباب الأهلي لإسماعيل الحمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مسعد عبد الوهاب
أكد الدولي إسماعيل الحمادي جناح شباب الأهلي لـ " الخليج الرياضي " أنه لم يوقع حتى الآن عقد التجديد مع "الفرسان" بسبب البند الخاص مدة العقد التي كانت السبب في إرجاء التجديد بعدما طلبت شركة كرة القدم بالنادي مهلة للتشاور والرد عليه.
وعن نقطة الخلاف التي حالت دون إتمام عقد التجديد قال الحمادي :" النادي تفاوض معي وقدم عرضه بالتجديد لي لمدة سنتين،وأنا متمسك بأن تكون مدة العقد 3 سنوات وهذا هو السبب في عدم توقيعي وأنتظر الرد يوم السبت المقبل لأحسم مصيري "
وأكد الحمادي أنه تلقى عروضاً من أكثر من نادي في العاصمة أبوظبي ودبي وقام بدراستها مع وكيل أعماله،مشيراً إلى أنه يرغب في التجديد لشباب الأهلي لكنه متمسك بالتجديد ل 3 سنوات،كما أكد أنه لن يحضر التجمع الأول للفريق اليوم في استاد راشد،على خلفية انتهاء عقده.
كانت هذه تفاصيل خبر مدة العقد تؤجل تجديد شباب الأهلي لإسماعيل الحمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.