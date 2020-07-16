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مدة العقد تؤجل تجديد شباب الأهلي لإسماعيل الحمادي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : مسعد عبد الوهاب

أكد الدولي إسماعيل الحمادي جناح شباب الأهلي لـ " الخليج الرياضي " أنه لم يوقع حتى الآن عقد التجديد مع "الفرسان" بسبب البند الخاص مدة العقد التي كانت السبب في إرجاء التجديد بعدما طلبت شركة كرة القدم بالنادي مهلة للتشاور والرد عليه.
وعن نقطة الخلاف التي حالت دون إتمام عقد التجديد قال الحمادي :" النادي تفاوض معي وقدم عرضه بالتجديد لي لمدة سنتين،وأنا متمسك بأن تكون مدة العقد 3 سنوات وهذا هو السبب في عدم توقيعي وأنتظر الرد يوم السبت المقبل لأحسم مصيري "
وأكد الحمادي أنه تلقى عروضاً من أكثر من نادي في العاصمة أبوظبي ودبي وقام بدراستها مع وكيل أعماله،مشيراً إلى أنه يرغب في التجديد لشباب الأهلي لكنه متمسك بالتجديد ل 3 سنوات،كما أكد أنه لن يحضر التجمع الأول للفريق اليوم في استاد راشد،على خلفية انتهاء عقده.

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