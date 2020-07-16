الاتحاد العربي للدراجات ينظم دورة تدريبية للحكام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد العربي للدراجات يوم الجمعة المقبل باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد الدورة التدريبية العربية الثانية لحكام الدراجة الجبلية التي تقام تحت رعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ويشرف عليها المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، ويحاضر فيها من لبنان فاتشيه زادوريان وهو من حكام النخبة الحاصلين على شهادة من الاتحاد الدولي للدراجات وصاحب خبرة ومعرفة كبيرة بهذا النوع من المسابقات ، ويستمر برنامج الدورة لثلاثة أيام لينتهي بإجراء اختبار لتحديد من يجتاز من المشاركين الدورة بنجاح ، ويشارك في الدورة 40 حكماً يمثلون 17 اتحاداً وطنياً عربياً للدراجات.

ويأتي تنظيم الاتحاد لهذه الدورة في إطار تنفيذه لخططه وبرامجه الهادفة لتطوير كوادر الدراجة العربية خصوصا خلال الفترة الحالية الحرجة التي تعذر فيها تنفيذ خطط ومسابقات الاتحادات بشكل واقعي وتم تحويل جميع مسابقات وفعاليات الاتحاد الى الشكل الافتراضي والذي في حقيقة الحال حقق نجاحاً باهراً ومنقطع النظير لم يكن ليتحقق في الأحوال العادية نتيجة الكثير من التحديات والصعوبات، والاتحاد بذلك استطاع أن يستغل أزمة جائحة كورونا ليحولها الى فرص عديدة.