شكرا لقرائتكم خبر عن ماتوندو يعتذر لارتدائه قميص دورتموند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم لاعب كرة القدم الويلزي الشاب رابي ماتوندو باعتذار من مشجعي فريقه شالكه الألماني، غداة توبيخه من قبل الإدارة لظهوره في صالة تمارين رياضية وهو يرتدي قميص النادي الغريم بوروسيا دورتموند.

وكشف المدير الرياضي لشالكه يوخن شنايدر انه وبّخ اللاعب البالغ 19 عاماًَ، بعد ظهوره في صورة نشرتها على مواقع التواصل، صالة رياضية في العاصمة الويلزية كارديف،وهو يرتدي قميصاً لدروتموند يحمل اسم صديقه الإنجليزي جايدون سانشو.

وكتب ماتوندو عبر حسابه على تطبيق انستغرام اليوم "أريد ان أكون صريحاً: لقد كنت ساذجاً وارتديت القميص في حصة تدريب خاصة. كان هدية من صديقي المقرب جايدون سانشو. ارتديته فقط من أجل جايدون،لم يكن للأمر أي علاقة بدورتموند".

وشدد اللاعب الشاب على انه لم يفكر قبل ارتداء القميص "بتبعات هذا الأمر، وانه سيثير غضب كثيرين،لا عذر لهذا التصرف غير الناضج".

وتوجه اللاعب "بالاعتذار إلى كل من انزعج أو شعر بالإهانة من تصرفي"، مؤكداً انه سيقدم "دائماً كل ما لدي عندما أركض من أجل شالكه،لأظهر الى أي مدى أحب هذا النادي".

وأثارت الصورة التي تم سحبها في وقت لاحق،انتقادات واسعة من مشجعي شالكه،على خلفية التنافس الحاد بين ناديي إقليم الرور في غرب ألمانيا.

ودعا مشجعون ماتوندو إلى "الخروج من الباب"، في إشارة إلى الرحيل عن النادي طالما انه يفضل ارتداء قميص يحمل ألوان غريمه اللدود.

وعلى رغم التنافس بين الفريقين، تجمع صداقة شخصية بين ماتوندو وسانشو البالغ من العمر 20 عاماً.

وانضم الويلزي إلى صفوف شالكه في يناير 2019 مقابل 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) آتيا من مانشستر سيتي ، حيث نشأ في صفوف أكاديميته إلى جانب سانشو.