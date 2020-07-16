مجلس دبي الرياضي ينظم المنتدى الدولي للمرأة والرياضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم مجلس دبي الرياضي يوم 22 يوليو الجاري المنتدى الافتراضي لرياضة المرأة، الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويقام تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة»، وتشارك فيه عدد من القيادات الرياضية النسائية المحلية والدولية، وعدد من الرياضيات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية.

وتتحدث في الجلسة الأولى من المنتدى موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع، وتتحدث في الجلسة الثانية الشيخة نعيمة الأحمد الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة عضو مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي بدبي.

وتشارك في الجلسة الثالثة المنتدى كل من لورا ستيفاني جورج أمين عام الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ولاعبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم سابقاً التي لعبت مع عدة أندية، منها باريس سان جيرمان وليون الفرنسيين، ونادي بايرن ميونخ الألماني، وزارت لورا جورج مجلس دبي الرياضي في وقت سابق مترئسة وفد الاتحاد الفرنسي، لبحث سبل التعاون، وتعزيز العلاقات، ووضع البرامج المشتركة لتطوير قطاع الأكاديميات والناشئين في أندية دبي.

كما تتحدث في الجلسة الثالثة البطلة الأولمبية التونسية إيناس بوبكري الحاصلة على الميدالية البرونزية في رياضة المبارزة بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016، والفائزة بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتشارك أيضاً في الجلسة اللاعبة الإماراتية نادية خديم قائدة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل الرياضي بدبي.

وتتحدث في الجلسة الرابعة ندى عسكر مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة مي جابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

كما تشارك في المنتدى روضة المحرزي رئيس لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي، وفوزية فريدون مدير قسم تطوير رياضة المرأة مدير لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وتدير الجلسات الإعلامية فرح سالم.

وسيتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة برياضة المرأة في ظل الظروف الحالية، حيث تناقش الجلسة الأولى تأثير جائحة كورونا في رياضة المرأة والمجتمع، بينما تحمل الجلسة الثانية عنوان مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة، وتتناول الجلسة الثالثة تأثير جائحة كورونا في أداء اللاعبات، فيما تستعرض الجلسة الرابعة موضوع دور المؤسسات في دعم برامج رياضة المرأة مستقبلاً.