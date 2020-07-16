«زلزال 217» يتفوق في بطولة دبي للقوارب الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي شملت جولتين نظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في شهر سبتمبر الماضي ظاهرة تمثلت في تفوق قوارب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان والتي احتلت المراكز الأربعة الأولى على التوالي.

كما شهدت المنافسات فرحة عائلية بعد نجاح أربعة أشقاء في قيادة قواربهم إلى التميز والحصول على مراكز المقدمة الأول والثاني والثالث والرابع في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً.

وظفر بصدارة الترتيب العام لسباقي الجولتين الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً واللتين جرتا في 7 و21 سبتمبر الماضي على القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة الشاب محمد عبدالله المرزوقي بعدما جمع 3 نقاط بعد فوزه بالمركز الأول في الجولة الثانية وحصوله على مركز الوصيف في الجولة الأولى.

ووجد القارب زلزال 217 منافسة قوية على صدارة الترتيب العام من باقي قوارب فريق الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومن بينها القارب حشيم 153 بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي والذي احتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد 8 نقاط بعد حلوله سادساً في الجولة الأولى ثم احتلاله مركز الوصيف في الجولة الثانية.

وكان المركز الثالث في الترتيب العام من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً من نصيب طاقم القارب العاصفة 87 بقيادة النوخذة المخضرم مروان عبدالله المرزوقي حيث جمع 9 نقاط فيما ذهب المركز الرابع إلى نفس الفريق عبر طاقم القارب نمران 259 بقيادة النوخذة علي عبد الله المرزوقي والذي جمع 14 نقطة.

وفي باقي المراكز بالترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً احتل القارب العابر 203 بقيادة النوخذة علي خليفة ميرز الرميثي المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما حقق القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري المركز السادس برصيد 16 وجاء القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وتوج القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة خليفة عابد المري بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي جرت منافساتها يوم السبت السابع من سبتمبر الماضي.

هذا ووصل إجمالي عدد القوارب التي شاركت في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً والتي شملت سباقين إلى 77 محملاً.