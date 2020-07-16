فحوص طبية للاعبي منتخب الناشئين قبل بداية التجمع الداخلي بدبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى لاعبو منتخبنا الوطني للناشئين اليوم الأربعاء الفحوص الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا تأهباً لانطلاق التجمع الداخلي الذي سيقام خلال الفترة من 18 إلى 27 يوليو الجاري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس للناشئين المقررة في مملكة البحرين 2020 .

وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على توفير طاقم طبي في مقر الاتحاد بدبي لإجراء الفحوص للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي للمنتخب وجميع الأفراد الذين سيتم الاستعانة بهم خلال فترة التجمع وذلك تحت إشراف لجنة الطب الرياضي .

واستقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم على نفس القائمة التي خاضت برنامجاً تدريبياً عن بُعد لمدة شهر كامل والتي ضمت 27 لاعباً هم : سلطان عادل محمد ، سيف سعيد الزعابي ( اتحاد كلباء ) علي كريم رمضان ( الإمارات ) مطر سالم الحوسني ، محمد أحمد الحارثي ( بني ياس ) منصور عبدالرحيم محمد ، زايد خميس مسعود ، علي محمد المعمري ، محمد خالد قطبة ، أحمد محمد المرزوقي (الجزيرة ) إبراهيم سلطان الكعبي ( الذيد ) علي طاهر ابراهيم (الشارقة ) سعيد جمال محمد ، أحمد محمد البلوشي ، يوسف إبراهبم البلوشي ،

( شباب الأهلي دبي ) عبدالعزيز أحمد العلي ( عجمان ) أحمد عبدالله البادي ، خالد علي الحساني ، حمد محمد الدرمكي ، ( العين ) سعيد سالم المقدمي ( الفجيرة ) جمال خليفة السعدي ( النصر ) منصور صالح برغش ، عوض محمد الكثيري ، عبدالله أحمد منصور ( الوحدة ) سعود محمد المري ، عبدالله أحمد جعفر ، محمد عبدالسلام عيسى ( الوصل ) .

وقال سالم اليعقوبي مدير المنتخب : تأتي الفحوص الطبية في إطار حرصنا على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكول الصحي حفاظاً على سلامة اللاعبين وكل أعضاء المنتخب .

وثمن اليعقوبي حرص لجنة المنتخبات والشؤون الفنية برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة على متابعة كافة التحضيرات الخاصة بالمنتخب وتوفير كل مستلزمات النجاح التي تضمن التحضير المثالي للبطولة القارية ، مشيراً إلى أن برنامج المنتخب سيشمل إقامة تجمعات داخلية وخارجية وخوض أربع مباريات ودية مع منتخبات سيتم الإعلان عنها لاحقاً .

وفي السياق ذاته ، اعتمد الاتحاد الآسيوي الملاعب المستضيفة للمباريات، حيثُ تقرر أن تقام مباراة منتخبنا مع منتخب طاجيكستان يوم 26 نوفمبر على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية ، فيما ستقام مباراة منتخبنا مع عُمان يوم 29 نوفمبر ومع اليمن يوم 2 ديسمبر على استاد البحرين الوطني .