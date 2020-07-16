المرزوقي: الاتحاد أنهى تحضيراته لانطلاق موسم التنس 1 أكتوبر

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن موعد انطلاق منافسات الموسم المقبل 2020-2021، في الأول من أكتوبر المقبل، وبأجندة جديدة سيتم اعتمادها وفقاً لتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، بحيث يضم عدداً من البطولات، وفقاً للخطة الفنية للاتحاد بالتعاون مع المجالس الرياضية، وعدد آخر من البطولات الدولية وبالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي، أن اللجان العاملة في الاتحاد أنجزت استعداداتها بشكل استباقي وبما يليق والنقلة النوعية لتنس الإمارات، مؤكداً أن برنامج تنس المستقبل سيكون في واجهة البرامج الحيوية التي سيقوم باستئنافها اتحاد التنس للأهمية وللمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «ساهم تفهم أولياء أمور اللاعبين وحرص المدربين وتعاون الأكاديميات على أن يكون اتحاد التنس في واجهة الاتحادات التي عادت لممارسة رياضتها، والتي ستدشن إقامة المنافسات، وتزامناً مع الدور المهم لمجلس دبي الرياضي الذي أسهم بإعادة الروح للنشاط الرياضي بقوة».

وأشاد المرزوقي بالتعاون المثمر لأكاديميات التنس المعتمدة في الدولة ودورها بعودة نموذجية لممارسة التنس وبما يمهد لانطلاق منافسات وبرامج الموسم الرياضي الجديد بشكل مميز، معرباً عن الارتياح البالغ لاتحاد اللعبة لعودة اللاعبين المواهب، ممن هم في مقتبل العمر لممارسة الرياضة مستفيدين من قرار عودة النشاط الرياضي للصالات والأكاديميات.

وعن إقامة بطولات الشباب الدولية تحت 18 سنة التي ينظمها الاتحاد الدولي للتنس سنوياً في كل من الفجيرة ودبي، أكد المرزوقي أن الاتحاد ينتظر إقرار الاتحاد الدولي للتنس بعودة السلسلة العالمية للبطولات الدولية في الأول من أغسطس المقبل وبحسب التوقيتات التي سيتم اعتمادها وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات للتنس، والتي تقام في كل من ناديي الفجيرة للتنس ونادي دبي السوق الحرة للتنس ونادي النصر ليجرلاند، ووفقاً للبروتوكول الصحي لعودة المسابقات على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكداً أن رياضة التنس عادت لممارستها في 160 ملعباً تم اعتمادها في 34 أكاديمية منضوية تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، مؤكداً أن الالتزام العالي الذي بدأه لاعبو التنس في المرحلة الأولى من العودة إلى النشاط، أسهم بالإسراع في اعتماد خطة الموسم الرياضي المقبل.