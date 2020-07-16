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أحمد ابراهيم باقٍ مع القوة الجوية العراقي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ابراهيم باقٍ مع القوة الجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
وقع أحمد ابراهيم لاعب المنتخب العراقي عقداً جديداً مع فريقه القوة الجوية لينهي بذلك الجدل حول مستقبله، وكانت تقارير تحدثت عن انتقاله إلى أحد أندية الدوري العراقي بعد رفضه التجديد مع القوة الجوية ، لكنه في النهاية جدد الولاء لفريقه.
يعتبر أحمد من اللاعبين المميزين في الكرة العراقية ومثل المنتخب العراقي من عام 2005 وهو من اللاعبين الملتزمين والمؤثرين، وكانت له تجارب احترافية ناجحة في الدوريات العربية، وبعد أن تأخر توقيع عقده مع إدارة نادي القوة الجوية تلقى الكثير من العروض من فرق محلية وأخرى عربية ، لكنه أخيراً حسم أمره وجدد مع فريقه القوة الجوية ليحسم الأمر.

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