شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ابراهيم باقٍ مع القوة الجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد : زيدان الربيعي
وقع أحمد ابراهيم لاعب المنتخب العراقي عقداً جديداً مع فريقه القوة الجوية لينهي بذلك الجدل حول مستقبله، وكانت تقارير تحدثت عن انتقاله إلى أحد أندية الدوري العراقي بعد رفضه التجديد مع القوة الجوية ، لكنه في النهاية جدد الولاء لفريقه.
يعتبر أحمد من اللاعبين المميزين في الكرة العراقية ومثل المنتخب العراقي من عام 2005 وهو من اللاعبين الملتزمين والمؤثرين، وكانت له تجارب احترافية ناجحة في الدوريات العربية، وبعد أن تأخر توقيع عقده مع إدارة نادي القوة الجوية تلقى الكثير من العروض من فرق محلية وأخرى عربية ، لكنه أخيراً حسم أمره وجدد مع فريقه القوة الجوية ليحسم الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد ابراهيم باقٍ مع القوة الجوية العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.