خورفكان يعتمد عودة تدريبات فريق كرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت اللجنة الرياضية بنادي خورفكان خطة عودة تدريبات لاعبي كرة الصالات استعداداً للمشاركة في استحقاقات الموسم الجديد ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المتابعة مع الكادر الفني والإداري لكرة الصالات عبر تقنية الاتصال المرئي، وتم استعراض النتائج الإيجابية والسلبية للموسم الماضي ، وبرامج التدريب عن بعد الذي تم العمل بها خلال فترة الحظر، ورفع كافة الاحتياجات الفنية منها واللوجستية، ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لعودة النشاط الرياضي.

كما تضمن الاجتماع وضع آلية تسهل عملية تسجيل اللاعبين في ضوء ما صدر من قبل اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات ، حول استثناء مشاركة اللاعبين المقيمين لاتاحة الفرصة لمشاركة اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات، وحملة المراسيم، ومواليد الدولة، واعتماد لاعبين اثنين من مواليد عام 2000 داخل الملعب، أما بقية اللاعبين من مواليد 2001 فما دون ذلك.

وأكد عبد الله زينل مدير الألعاب الرياضية حرص إدارة خورفكان على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية ، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة للموسم الرياضي الجديد وفق اللخطة الاستراتيجية للنادي ، منوهاً الى أن بداية المرحلة الأولى لعودة النشاط ستكون في العشرين من الشهر الجاري لفئتي الرجال والشباب في كرة الصالات ، والكرة الطائرة ، وألعاب القوى ، والدراجات والألعاب الفردية ، على أن تبدأ المرحلة الثانية لعودة لاعبي المراحل السنية في مختلف المناشط في أغسطس المقبل.