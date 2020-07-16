نجاح كبير ومكاسب عديدة لمعسكر الجوجيتسو الصيفي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي معسكر الجوجيتسو الصيفي، والذي يقام حالياً في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة بأبوظبي، بإشادة واسعة من أسر اللاعبين المشاركين وبعد حوالي أسبوعين فقط من انطلاق المعسكر المغلق، لاحظ الأهالي تأثيره الإيجابي الكبير في أبنائهم ليس على المستوى البدني فحسب، وإنما على المستوى الذهني والشخصي.

وتنظم مجموعة الرؤية العالمية حالياً بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو المعسكر التدريبي الصيفي الذي يوفر فرصة استثنائية للتدرّب في صالة رياضية حديثة، تحت إشراف مدرب الفريق الوطني للجوجيتسو، مع إمكانية التواصل الدائم مع مجموعة من أشهر المدربين في الإمارات.

وقال طارق الكعبي ولي أمر أحد اللاعبين المشاركين في المعسكر: نحن ممتنون جداً لاتحاد الإمارات للجوجيتسو على قيامه بتنظيم هذه المعسكرات التدريبية، لأنها توفر تجارب منقطعة النظير وأوقات حافلة بالمرح لأطفالنا المشاركين من جميع أنحاء الدولة. ويتطلع ولدي تركي إلى خسارة بعض الوزن، وقد شهدنا تحسناً ملحوظاً في بنيته الجسدية خلال فترة مشاركته في المعسكر. والأهم من ذلك أن المعسكر قد أتاح له تنظيم تدريباته ونظامه الغذائي، ما يفضي إلى تعزيز مهاراته من ناحيتي الانضباط وتحمل المسؤولية.

وثمة جانب مهم آخر يتعلمه ولدي من إقامته في المعسكر، وهو فن التواصل الاجتماعي مع الأطفال الآخرين. ولا شك أن هذه التجربة الغنية ستساعد تركي على بناء وتقوية شخصيته، في حين يوفر المدربون للأطفال بيئة مثالية تتيح لهم الاستمتاع أثناء ممارسة التدريبات.

وقالت سعاد طبارة، وهي أم لطفلين مشاركين في المعسكر جاد وكريم 10 و13 عاماً على التوالي: عندما تم رفع الحظر في أبوظبي ودولة الإمارات، شعرت بأن أطفالي بحاجة لقضاء وقت ممتع خلال الفترة المتبقية من العطلة الصيفية. ولأن طفليّ من الشغوفين برياضة الجوجيتسو، فقد أدركنا أن هذا المعسكر يشكل الوجهة الصيفية المثلى بالنسبة لهما، ليس بهدف تحسين مهاراتهما في هذه الرياضة فحسب، وإنما لتعزيز مهاراتهما الاجتماعية وقضاء أوقات ممتعة أيضاً. وقد لاحظنا التأثير الإيجابي الكبير للمعسكر في كل من كريم وجاد والذي أتاح لهما تعلم شيء جديد في كل يوم. وشعرت بأنهما أصبحا أكثر نضجاً بعد انضمامهما إلى المعسكر، خاصة أنهما يعتمدان الآن على نفسيهما بشكل أكبر ودون الحاجة إلى مساهمتنا في بلورة شخصيتهما».

ويستضيف المعسكر الصيفي المقرر اختتامه يوم 25 يوليو الجاري 130 لاعب جوجيتسو تحت إشراف سبعة مدرّبين، بينهم خبير في القوة والتكيّف، ومتخصص في العلاج الطبيعي. ويخضع المتدربون لست ساعات تدريب يومياً، موزعة بين جلسات على بساط المنافسة واللياقة البدنية وإجراءات الاستشفاء العضلي في حوض السباحة.

ويقام المعسكر في ظل التزام صارم بالإجراءات الصحّية المعتمدة من الهيئات المحلية والاتحادية المعنية، حيث خضع جميع الحضور لاختبارات كوفيد-19 في بداية المعسكر، وتم عزلهم قبل الحصول على تصريح المشاركة.