شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقي يجدد عقد علي فائز وناطق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
جدد نادي الشرطة العراقي عقد لاعبيه علي فائز وسعد ناطق بعد مفاوضات طويلة مع الاول. وذكر مصدر مقرب من إدارة الشرطة، أن الادارة نجحت في إقناع علي فائز بالاستمرار بعد جولات من المفاوضات الطويلة.
وكان علي فائز قريباً من الانتقال إلى أحد أندية الدوري العراقي إلا أن تمسك إدارة الشرطة ومدرب الفريق عبد الغني شهد به، جعله في النهاية يبقى مع فريق الشرطة وسيمثله في الموسم المقبل.
علماً أن فريق الشرطة خسر خلال مدة الانتقالات أربعة من أعمدته الاساسية خلال المواسم الماضية هم علاء الزهرة وضرغام اسماعيل اللذان انتقلا الى فريق الزوراء ووليد سالم وأمجد وليد إلى فريق زاخو.
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