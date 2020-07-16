شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يضم المسماري ويجدد لعبيد الدهماني والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نادي مسافي عقد مدافعه عبيد الدهماني كما تعاقد مع حميد سعيد المسماري لاعب الفجيرة وراشد علي من التعاون الى جانب فهد سليمان من التعاون أيضاً وتم قيده في فئة اللاعبين مواليد الدولة. وضم الفريق ثلاثة لاعبين من اتحاد كلباء هم عبد الله الهياس وراشد علي خميس وحميد الزعابي على سبيل الاعارة لعام، وينتظر أن يواصل الفريق نشاطه في ميركاتو الهواة باضافة المزيد من اللاعبين قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد الذي يرغب فيه الفريق في المنافسة على مركز جيد. وكان مسافي تعاقد مع المدرب المواطن عبد الغني نوح لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

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