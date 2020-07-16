شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: لن أستمر في قيادة نادى مصر حال هبوطه والأهلى الأقرب للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال المدير الفني لنادي مصر أنه لن يسمر على رأس القيادة الفنية للفريق حال تعرضه للهبوط هذا الموسم، وقال خالد جلال في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامي أحمد شوبير :"أغلقت تماماً ملف التعاقد مع أندية في الدرجة الثانية هناك أندية كثيرة تنافس على الصعود تحدث معي ولكني رفضت مناقشة الأمر من الأساس..عندي أمل كبير في بقاء نادي مصر في الدوري الممتاز فالفريق يملك عناصر جيدة استوعبت أسلوبي التدريبي بشكل جيد كما أن عبد الناصر محمد المدير الفني السلابق بذل جهد كبير مع الفريق.

وتابع خالد جلال أن الأهلي هو المرشح الأول للفوز ببطولة الدوري العام هذا الموسم وان كان الوضع سيتغير بشكل كبير بعد عودة الفرق من أجازه طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مضيفاً أن الزمالك قدم أداء جيدا قبل توقف الدوري وكذلك المقاولون العرب الذي يقدم مستويات ثابتة منذ تولي عماد النحاس المسئولية الفنية للفريق.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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