شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يعلق على عروض رحيل باهر وعبد الرحمن وتجديد عقد فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد محسن أبو جريشة، مدرب الإسماعيلي حقيقة وصول عروض احترافية إلى نجمي الفريق عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدي مؤكداً أنها مجرد أحاديث ولم يصل النادي عروض رسمية حتى الان لأى لاعب في الفريق، وقال مدرب الإسماعيلي في تصريحات لبرنامج ملعب ON TIME , على قناة ON TIME SPORT1 :"المدرب الفرنسي ديديه جوميز متواجد معنا في الإسماعيلية ولم يغادر خلال فترة التوقف وهو مستمر مع الفريق، مؤكدا أن استعدادات الإسماعيلي تسير بشكل جيد رغم بعض الصعوبات"

وواصل أبو جريشة، أن الإسماعيلي متمسك بكل نجومه وعلى رأسهم باهر وعبد الرحمن مجدي، مؤكدا وجود اتصالات ومفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف الذى سيتواجد في القاهرة الفترة القادمة لتمديد التعاقد معه وبقائه ضمن صفوف الفريق رغم المغالاة المادية في طلباته.

وتابع محسن أبو جريشة، مركزنا في الدوري متأخر ولا بد من تحسينه للأفضل وها من نسعي إليه خلال الفترة المقبلة، مضيفا ان الإسماعيلي يركز بشكل جيد وكبير في البطولة العربية بعدما حسم الشوط الأول من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية بالفوز بهدف نظيف على الرجاء المغربي في انتظار مباراة الإياب والتي يتردد أنباء عن اقامتها في اخر شهر سبتمبر أو أول شهر أكتوبر لأنها ستصنع الفارق معنا حال التأهل والصعود لنهائي البطولة .

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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