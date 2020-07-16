شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: صالح جمعة هيكسر الدنيا مع الزمالك والمدربون يشعرون بالغيرة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن صالح جمعة سيتألق فى القلعة البيضاء حال رحيله عن المارد الأحمر، وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية : "صالح جمعة وقع للزمالك قبل سفر فايلر إلى سويسرا وكان يخطط لفسخ ىعقده مع الأهلي بسبب عدم المشاركة".. وأضاف: "صالح جمعة كان يبذل قصاري جهده فى التدريبات وفايلر كان يستبعده، ولو انتقل إلى صفوف الزمالك هيكسر الدنيا من أجل الرد على الأهلي".

فيما كشف رضا عبدالعال، عن وجود بعض المدربين يشعرون بالغيرة من نجومية اللاعبين، وقال عبدالعال: "هناك مدربين لا يصلحون على الإطلاق وكانوا يشعرون بالغيرة الشديدة من نجومية اللاعبين، وهذا حدث معي كثيرًا ولكن لا أريد أن أذكر أسماء"، مضيفا وأضاف: "كان يوجد مدرب يشعر بالغيرة مني بسبب تألقي ونجوميتي خلال المباريات، وبعض المدربين لا يصلحون على الإطلاق".

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في نفس السياق قرر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى منح صالح جمعة لعب الفريق فرصة لمدة شهرين سيُحدد بعدها مصير اللاعب سواء بالاستمرار مع الفريق والمشاركة فى التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية، وحال عدم التزام اللاعب سيكون الرحيل الفورى هو القرار النهائى والحاسم من قبل المدير الفنى، ورغم أن علاقة فايلر بصالح جمعة توترت خلال الفترة الماضية على خلفية قرار المدير الفنى باستبعاد اللاعب وعرضه للبيع ثم خروج اللاعب بتصريحات قوية ضد المدير الفنى، إلا أن العلاقة تحسنّت إلى حد كبير الفترة الماضية وبات واضحاً أن صالح جمعة قد يحصل على فرصة تانية مع المارد الأحمر.

وحرص فايلر على متابعة صالح جمعة خلال الفترة الماضية ووجد أن هناك تحسّنا واضحا فى مستوى اللاعب والتزامه ولياقته ووزنه كما تلقى فايلر إشادة من جهازه المعاون له خلال الفترة التى خاض فيها صالح تدريبات فردية وجماعية حينما كان المدرب السويسري يقضي إجازة في بلاده وعاد للقاهرة منذ عشرة أيام تقريباً.