شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "أى أهلاوى مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه يتمسك بقضيته الأساسية وهى حق نادي الزمالك فى لقب نادي القرن، وأضاف مرتضى فى تصريحات لبرنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك: "الفيديو المفبرك مش هيخلينا ننسى لقب القرن القضية الأساسية، حاولوا يقلدوا صوتى وأنا بقول البلد دى مفيهاش راجل.. أى بلد تقصدون بشالوش أم ميت غمر؟". وأضاف مرتضى منصور: "أي أهلاوي مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر"، وأوضح رئيس الزمالك: "كنا نجمع اشتراكات أعضاء الزمالك فى السنة 2 مليون جنيه، وحاليًا نحصد 2 مليون جنيه فى اليوم، لأن الزمالك أصبح نادى عالمى، واتحدى أى نادى فى مصر كلها من إسكندرية لأسوان أن يكون مثل الزمالك حاليًا".

وقرر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وذلك فى الثالثة عصر الجمعة المقبل، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس النادى وأصحاب الجروبات والصفحات، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي.

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يذكر أن جماهير الزمالك داعمة بشكل كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور فى كل القضايا وخاصة ملف نادى القرن.

فيما كشف مصد داخل لجنة لقب نادى القرن بنادي الزمالك، أنه سيتم تقديم ملف الشكوى لاتحاد الكرة اليوم تمهيدا لتقديمها إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم، والمحكمة الرياضية الدولية، حيث انتهت اللجنة من أعداد مذكرة كاملة وبعض لقطات الفيديو والمستندات التى تثبت أن الزمالك الأحق بلقب نادى القرن من الأهلى، وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك قد أكد أنه تم أعداد وتجهيز مذكرة لإرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبحث عن حقه في قضية نادي القرن ثم أرسلها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".