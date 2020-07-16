شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: خالد بيبو يُخطط لتولى مدير الكرة بالأهلى و هناك فجوة بين صالح وفايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، أن صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر، من العناصر الهامة داخل صفوف القلعة الحمراء.

وقال، "صالح جمعة لم يقدم كافة إمكانياته مع الأهلي منذ إنضمامه إلى صفوف الفريق، وهو من العناصر المميزة والهامة للفريق وجماهيره، ومن المفترض أن يشارك أساسيًا لو كان فى حالته الطبيعية و سيكون هناك فجوة بين صالح جمعة وفايلر خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم إلتزامه وتصريحاته التى انتقد فيها المدير الفني السويسري، وفى النهاية المدرب يتمني التزام اللاعب خلال الفترة المقبلة".

وأوضح هشام حنفي خلال تصريحات تلفزيوينة أن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء يُخطط من أجل تولي منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم قائلا "خالد بيبو طموحاته كبيرة للغاية ويرغب فى تولي منصب مدير الكرة مستقبلًا، ولا يشغل باله برئاسة لجنة التخطيط على الإطلاق" وعن سيد عبدالحفيظ، قائلا "طالما عبدالحفيظ متواجد فى منصبه لن يستطيع أحد خلافته على الإطلاق نظرا لتميزه الكبير وخبراته".

وأشار هشام حنفي عن أسباب أعتذاره عن الاستمرار بقطاع الناشئين بصفوف القلعة الحمراء لأسباب خاصة قائلا " تقدمت باعتذار إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لأسباب خاصة، والأهلي بيتي واحترمه كثيرًا ولا اتأخر عنه فى أى وقت على الإطلاق و أرسلت رسالة للخطيب كشفت فيها أسباب اعتذاري عن الاستمرار فى قطاع الناشئين، ومن الوارد أن يكون خالد بيبو مدير للكرة فى الفترة المقبلة".