سعفان الصغير عن جدول الدوري: "جاي في السكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن الجيل الحالي من اللاعبين مميز في الإسماعيلي، يستهدفون البطولة العربية وقدموا نتائج جيدة، لكن الأمور مختلفة في الدوري.

ويتواجد الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة العربية وينتظر ملاقاة الرجاء المغربي في مباراة الإياب.

وقال سعفان الصغير في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "أي فريق جماهيري من الصعب أن يلعب 7 سنوات بدون جماهير، في البطولة العربية نقدم أداء ونتائج جيدة لأننا نلعب أمام الجماهير".

Advertisements

وأضاف "مصر ليست أهلي وزمالك فقط، هناك الإسماعيلي وأندية جماهيرية أخرى، نحن أول من فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل "المسحات الطبية الأخيرة جاءت سلبية الحمد لله، ننتظر وصول بعض اللاعبين من الخارج وسوف نلعب مباراة ودية وهناك استعدادات قوية".

وعن تأخر الإعلان عن جدول الدوري علق قائلا "جدول الدوري جاي في السكة، يجب أن نمنح اللجنة الخماسية بعض الوقت فهناك ضغوط بكل تأكيد".

واختتم "فخر الدين بن يوسف في تونس حالياً وسوف يصل قريباً، هو يحب الإسماعيلية ويقول أنها تشبه سوسة، إن شاء الله يجدد تعاقده معنا، فهو لاعب مميز للغاية".