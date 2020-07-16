رئيس سموحة يدعم لجنة الجنايني.. ويوجه رسالة لأبوريدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه يجب توفير الدعم للجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مشيراً الى أنه يدعم ترشح هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والدولي لرئاسة "كاف".

وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"سموحة يستعد بقوة لاستئناف الدوري من جديد، هناك التزام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية، لا يوجد اي نتائج إيجابية بعد المسحات الطبية، لا يوجد أي أمر يعكر صفو الاعداد للدوري".

وواصل "تم تقسيم اللاعبين لـ4 مجموعات ثم مجموعتين وأخيراً مجموعة واحدة، لدينا معد بدني انجليزي مع المدير الفني حمادة صدقي، كل الأمور مستقرة مع جميع اللاعبين، سنلعب مباريات ودية مع الزمالك والحرس والأهلي والمصري وأخيراً الاتحاد" .

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وأضاف "اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة تؤدي المهام بشكل جيد، بالطبع وارد أن يحدث أخطاء لأنهم لم يسبق وقادوا زمام الأمور في اتحاد الكرة، لكن بشكل عام الأداء جيد ويجب أن نساندهم من أجل استكمال النشاط".

وشدد "اللجنة الخماسية نجحت في ادارة العديد من الملفات أبرزها تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد وإن شاء الله يوفقوا في ملف اللائحة".

واختتم "أتمنى أن يصبح هاني أبوريدة رئيساً للكاف، رغم أن هناك ملاحظات من جانبي على طريقة ادارته لاتحاد الكرة واختلفت معه لكن بالطبع أي مصري سوف يترشح لمنصب مثل رئاسة الكاف سوف نسانده وندعمه ومصر تستحق أن يكون رئيس الكاف مصري".