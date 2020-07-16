رئيس سموحة: "أنا بطل الكأس الحقيقي".. و30 مليون سعر حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



يرى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن فريقه هو الأحق بالتتويج بلقب كأس مصر عام 2014 عندما خسر أمام الزمالك في المباراة النهائية، مشيراً في الوقت نفسه أن حسام حسن مهاجم الفريق سعره 30 مليون جنيه.

سموحة تأهل لنهائي كأس مصر عام 2014 وخسر اللقب لصالح نادي الزمالك بهدف قاتل لحسام حسن.

وقال فرج عامر في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "الكل يعلم ما حدث لفريقي في نهائي الكأس 2014 من مشاكل تحكيمية".

وصرح "أنا بطل الكأس الحقيقي وليس الزمالك، كله عند ربنا".

وأضاف "سموحة فريق يحتاج دائما لموارد مالية وبفضل الله نجحنا في تحقيق أرباح من كرة القدم، عندما نقوم ببيع اللاعبين نطلب مبالغ كبيرة لأن هناك صراع من الأندية على هؤلاء اللاعبين، نجوم كبار أثبتوا وجودهم في سموحة وفي الأندية الأخرى".

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وأكمل "هذا الصراع جعل سموحة يستفيد بمبالغ مالية كبيرة، في النهاية هذا يحسب لنا بكل تأكيد، كل من رحل عن سموحة تألق وانضم للمنتخبات المختلفة وأيضا نحن نمتلك مواهب عديدة، سموحة الفريق الوحيد هذا الموسم الذي تعادل معه الأهلي في الوقت القاتل".

واستمر "أيمن أشرف وطارق حامد وأحمد حمودي ومحمود عبدالعزيز وياسر إبراهيم وحسام باولو والمهدي سليمان ورجب بكار ومحمد أبوجبل وعبدالله بكري وأخريين نجوم خرجوا من سموحة وتألقوا".

وعن ثنائي الأهلي المعار لسموحة قال "ناصر ماهر وصلاح محسن ثنائي مميز وقدما مستويات طيبة مع سموحة، هما بحاجة للمشاركة بشكل مستمر والأهلي لديه نجوم كثيرة، نتمنى استمرار الثنائي معنا في الموسم المقبل من أجل المشاركة والتواجد في الأولمبياد".

وعن حسام حسن قال رئيس سموحة "اتصل بي وكيل إنجليزي يريد المهاجم لفريق عربي، العرض كان مقابل مليون ونصف دولار، رفضت وطلبت 2 مليون دولار، لكن إدارة النادي العربي رفضت الطلب، هو مستمر معنا، وأي نادي سوف يدفع لنا 30 مليون جنيه سوف نبيع اللاعب، مصلحة سموحة فوق أي اعتبار".

واختتم "الجميع يعلم أنني مشجع للأهلي بعد سموحة، هناك لاعبين كثر مميزين شاهدتهم في الملاعب لكن أبرزهم لو تحدثت عن التشكيل التاريخي عصام الحضري وربيع ياسين وإبراهيم حسن ووائل جمعة وعماد النحاس ورفعت الفناجيلي وعبده نصحي ورأفت عطية ومحمد ابوتريكة ومحمود الخطيب وحسام حسن بجانب محمد صلاح ورمضان صبحي