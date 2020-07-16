بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي للمرة التاسعة والعشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

توج بورتو بلقب الدوري البرتغالي للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2-0 على ضيفه سبورتنج لشبونة الأربعاء في قمة مباريات المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

واستطاع دانيلو بيريرا أن يتقدم في النتيجة لصالح بورتو في الدقيقة 64 من عمر المباراة، قبل أن يضاعفها موسى ماريجا في الدقيقة 90+1.

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وأصبح رصيد بورت بعد تحقيق الفوز 79 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما بقى سبورتينج لشبونة في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

ولن يتمكن بنفيكا ثاني جدول الترتيب من تعويض فارق 8 نقاط مع بورتو قبل جولتين من ختام المسابقة، وبذلك يكون قد استعاد اللقب من وصيفه الذي توجه به العام الماضي.

ورفع بورتو رصيده من ألقاب الدوري البرتغالي إلى 29 لقب وهو ثاني الأندية تتويجًا المسابقة بعد بنفيكا الذي حقق المسابقة في 37 مرة سابقة.