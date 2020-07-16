مدرب الإسماعيلي ينفي عروض احتراف باهر ومجدي والاهتمام بعواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلي بأن النادي لم يتلق أي عروض احتراف لصالح باهر المحمدي، أو عبدالرحمن مجدي ثنائي الفريق، قائلًا أنهم لم يطلبوا عودة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق الموسم المقبل.

وقال أبو جريشة في تصريحاته لقناة "أون تايم سبوتس" الفضائية: "لا يوجد أي عرض رسمي من أجل احتراف باهر المحمدي أو عبدالرحمن مجدي."

وتابع: "كل اللاعبين جيدين وبالبطع الأندية ترغب في التعاقد معهم، وبالتأكيد شرف لهم وجودهم في الإسماعيلي من أجل تحقيق شيء يليق بالناديز"

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وأضاف: "باهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي يتدربان بشكل جيد مع الفريق ويرغبون في بذل كل الجهد."

وتحدث عن موقف التونسي فخر الدين بن يوسف، قائلًا: "فخر الدين بن يوسف سيتواجد في الفترة المقبلة في مصر وسنتفاوض معه من أجل تمديد التعاقد وعلى أرض الواقع سيكمل معنا الموسم وخلال هذا التوقيت سنتفاوض معه من أجل المستقبل."

واختتم بحسم موقف الجهاز الفني بشأن محمد عواد، حارس مرمى الفريق السابق الذي انتقل للزمالك مطلع الموسم: "لا يوجد أي نية لاستعادة محمد عواد، وليس لدينا أي معلومة عن عمل الإدارة من أجل استعادة محمد عواد بداية من الموسم المقبل."