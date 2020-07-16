محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه يتمسك بقضيته الأساسية وهي حق نادي الزمالك في لقب نادي القرن.
وأضاف مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك الرسمية: "الفيديو المفبرك مش هيخلينا ننسى لقب القرن القضية الأساسية".
وتساءل رئيس الزمالك: "في الفيديو المفبرك حاولوا يقلدوا صوتي وأنا بقول البلد دي مفيهاش راجل.. أي بلد تقصدون بشالوش أم ميت غمر؟"
كما انتقد مرتضى منصور أي شخص لا يصدق أن الفيديو مفبرك: "أي أهلاوي مش مصدق إن الفيديو مفبرك.. هو حر".
واختتم: "أتلقى رسائل من جمهور الأهلي الحقيقي ويقولون لي: شكرا إنك كشفت الخطيب".
وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوت مرتضى منصور، وهو يسب عددا من الأشخاص، فيما نفى رئيس الزمالك أن يكون فعل ذلك، مؤكدا أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: الفيديو المفبرك لن ينسينا لقب القرن.. وجمهور الأهلي يشكرني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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