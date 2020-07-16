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أرسنال يمنع ليفربول من كسر رقم مانشستر سيتي في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

مع خروج من وكافة الألقاب المحلية وخسارته لقب الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) في بداية الموسم، بات أمل جماهيره الفوز ببريميرليج بطريقة لم يسبق لها مثيل.

ليفربول قبل فترة التوقف كان بإمكانه تحقيق اللقب بعدد نقاط أسطوري لا يمكن تكراره والوصول إلى 112 نقطة، لكنها تلقى الصفعة تلو الأخرى، وأبرزها السقوط برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد.

الفريق الإنجليزي العملاق خسر للمرة الثالثة هذا الموسم في بريميرليج، على يد أرسنال في ملعب الإمارات ليتوقف رصيده عند 93 نقطة فقط قبل جولتين من النهاية.

وكانت أمنية يورجن كلوب ولاعبيه وجماهير ليفربول في كسر رقم مانشستر سيتي التاريخي الذي حققه موسم 2017-2018 بالفوز بلقب الدوري برصيد 100 نقطة.

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لكن أقصى رقم يمكن أن يصل إليه ليفربول في النقاط حالياً هو 99 نقطة، وبذلك سيظل رقم مانشستر سيتي صامداً، لكن ليفربول سيحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحصيلاً للنقاط في تاريخ بريميرليج.

وقد يُفكر عشاق مانشستر سيتي في حماية المركز الثاني أيضاً في قائمة الأكثر نقاط والتي يحتلها الفريق السماوي مع بيب جوارديولا في الموسم الماضي عندما حصد 98 نقطة.

وبات ليفربول مهدداً كذلك بعدم كسر رقم مانشستر سيتي في الفوز بلقب بأكبر فارق من النقاط مع الوصيف، بعدما وصل الفارق بين الأول والثاني إلى 18 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج باللقب موسم 2017-2018 بفارق 19 نقطة عن مانشستر يونايتد الوصيف، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق في تاريخ المسابقة الإنجليزية.

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