وزير الرياضة: حولنا طلب الأهلي بشأن "لافتات" الزمالك إلى لجنة قانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه يدرس طلب النادي الأهلي بشأن طلب إزالة لافتات نادي الزمالك حول قضية "نادي القرن"، مشيراً إلى أن أسباب الخلاف بين القطبين معروفة.

وكان الأهلي قد قدم طلب لوزير الشباب والرياضة، بإزالة لافتات "نادي القرن" من محيط نادي الزمالك.

وقال أشرف صبحي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "قمت بتحويل خطاب الأهلي بشأن ازالة لافتات نادي القرن بمحيط نادي الزمالك للجنة قانونية لدراسة الموقف من كل جوانبه".

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وأضاف: "الجميع يعلم أسباب الأزمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، بالطبع يجب أن يكون هناك طرق لحل الأمر".

وتابع وزير الرياضة حول استضافة مصر لمباريات دوري أبطال أفريقيا: "وافقت على التقدم بطلب للكاف لاستضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حصلنا على الموافقة من رئيس الوزراء".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته: "اقترب ستاد القاهرة من أن يكون جاهزا لاستضافة مباريات الدوري المصري وغيرها خلال الفترة المقبلة".