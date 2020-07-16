محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أنه يحترم رغبة الاتحاد المصري لكرة القدم في استضافة الدورة المجمعة لدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه ينتظر القرار النهائي الذي سيعلن عنه الاتحاد الأفريقي عن البلد المستضيف.
وقال سعيد وهبي في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2" : "نحترم قرار الكاميرون برفض استقبال البطولة المجمعة لدوري أبطال أفريقيا، بسبب بعض الأزمات لديهم".
وأضاف: "نتابع أنباء رغبة الاتحاد المصري في استضافة المباريات المتبقية للبطولة، ونحترم رغبتهم، ولكن ننتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكي ندلي برأينا".
واختتم وهبي تصريحاته: "كاف لم يخطرنا حتى الآن عن البلد المستضيف وننتظر القرار، ونثق في حيادية كاف لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة في دوري الأبطال".
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء المغربي: ننتظر قرار كاف بتحديد البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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