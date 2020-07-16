مدرب الأهلي: لم نحسم الدوري.. ومن يبحث عن التتويج لا يتحجج بنظام دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح دافيد سيزا عضو الجهاز الفني للأهلي، بأن الفريق يتفوق في جدول ترتيب دوري we الممتاز لكنه لم يحسم المسابقة، قائلًا أن من يريد تتويج بدوري أبطال إفريقيا عليه ألا يتحجج بتعديل نظام البطولة.

وقال سيزا في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي، متحدثًا عن وضع الفريق أثناء التوقف: "كنا نتابع الأمور بشكل مستمر مع اللاعبين خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم البدنية، وكانوا جميعا عند حسن الظن بهم، وهو ما انعكس إيجابيا على مستواهم بعد العودة للتدريبات."

وتابع: "الظروف الصعبة التى عانى منها الجميع مؤخرا؛ بسبب جائحة كورونا لم نتعرض لها من قبل، فلم يسبق لنا الابتعاد فترات طويلة عن التدريبات كما حدث هذه المرة، ولكنه أمر واقع، وعلينا التعامل معه".

وأضاف: "لدينا هدف نتطلع إلى تحقيقه حاليًا وهو حسم مسابقة الدوري التى نمتلك أفضلية فيها عن باقي المنافسين، خاصة أن فارق النقاط يبقى لصالحنا، ولكن لا يمكن الجزم بحسم لقب البطولة حتى الآن."

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أما عن موقف الفريق، فقد قال: "نسعى لاستمرار الانتصارات المحلية وإحكام قبضتنا على الصدارة؛ من أجل حسم اللقب رسميًا لصالحنا، وهذا الأمر لن يتحقق سوى بحصد نقاط المباريات المقبلة الواحدة تلو الأخرى؛ حتى نحسم اللقب المحلي، وهو ما يمنحنا دافعا قويا لاستكمال مشوار إفريقيا واستعادة اللقب، خاصة أن بداية مبارياتنا المحلية فى أغسطس المقبل ستمنحنا أفضلية؛ من أجل الاستعداد بقوة لمواجهة الوداد فى نصف نهائي بطولة دوري الأبطال."

وعن تغيير نظام دوري أبطال إفريقيا، قال: "كما أكدت في بداية حديثي أننا نمر بظروف استثنائية، وهي أمر واقع وعلينا احترامه والتعامل معه دون اعتراض، خاصة أن كل دول العالم تمر بهذه الظروف، حتى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قام بتعديل نظام مسابقاته فى نسختها الحالية بسبب جائحة كورونا."

وواصل: "نحن دائما نؤكد للاعبين أن الفريق الذي يرغب فى الفوز بالبطولات لابد أن يقاتل من أجل تحقيق هدفه المنشود بحصد البطولات والتواجد على منصات التتويج، ولا يلتفت لكل هذه الظروف."

واستطرد: "نعمل بقوة واجتهاد وتركيز من أجل تحقيق هدفنا وهو التتويج بدوري أبطال إفريقيا مهما كانت الصعوبات، ولا يشغلنا مكان إقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي، أو درجات الحرارة العالية التي قد نخوض المباريات فيها، وعلينا ان نستمر في العمل بجدية وبدوافع قوية لاستكمال المشوار الإفريقي بنجاح دون النظر لأى عوائق أخرى."