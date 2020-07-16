4 أسباب وراء خسارة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

فاجأ نادي ليفربول جماهيره بهزيمة غير متوقعة أمام نظيره أرسنال، وذلك في ظل آمال الريدز في مواصلة انتصاراته هذا الموسم من أجل الوصول للنقطة 100 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم نادي مانشستر سيتي.

وخسر ليفربول أمام مستضيفه أرسنال بهدفين أمام هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

وتعد هزيمة ليفربول أمام أرسنال مفاجئة لعشاق وجماهير الريدز، إذ أن الفريق يقدم مستويات جيدة وغير مسبوقة هذا الموسم حيث إن ليفربول لم يخسر سوى مباراتين طيلة منافسات البريميرليج وكانتا أمام واتفورد ومانشستر سيتي، لتتلقى كتيبة يورجن

كلوب هزيمة ثالثة في ظل سعيه إلى بلوغ النقطة 100 ومعادلة رقم منافسه مانشستر سيتي.

أسباب هزيمة ليفربول أمام أرسنال

- ظهر لاعبو ليفربول في مباراة أرسنال بحالة سيئة، إذ أن اللاعبين بدا عليهم الخمول وعدم وجود هدف من المباراة، إذ أن الفريق توج باللقب في الجولة الواحدة والثلاثين، وترتب عليه تأهله لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، ما جعل اللاعبين في حالة يرثى لها داخل أرضية الملعب، ما أثار اندهاش يورجن كلوب مدرب الريدز، طوال أحداث المباراة.

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كما ظهر الخط الدفاعي لليفربول خلال مباراته

أمام أرسنال، دفاعاً هشاً بعكس ما قدمه طوال المسابقة الحالية، حيث أتيحت العديد من الفرص لنادِ أرسنال وكاد أن يسجل أكثر من هدف.

- الأخطاء المتكررة.. لكن ليس فقط دفاع ليفربول هو الأسوأ في المباراة، وإنما كانت هناك أخطاء عديدة ومتكررة من جانب لاعبي الوسط والهجوم.

- حسم البريميرليج.. تسبب حسم ليفربول للدوري الإنجليزي في حالة من عدم وجود أهداف للاعبي الفريق من أجل مواصلة الانتصارات التي كانت تتوالي قبل الجولة الواحدة والثلاثين التي شهدت تتويج الريدز باللقب.

- الخروج من دوري أبطال أوروبا وانتهاء الموسم.. تسبب خروج ليفربول من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن أقصاه نادي أتلتيكو مدريد من دوري ثمن نهائي المسابقة، في عدم وجود طموح لمواصلة الانتصارات، ولذلك لانتهاء الموسم ضمنياً للريدز، وإن تبقى عدد من المباريات الرسمية في مسابقة البريميرليج.