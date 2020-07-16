أبوجريشة: استعدادات الإسماعيلي للدوري تسير بشكل طيب رغم بعض الصعوبات

أكد محمد محسن أبو جريشة مدرب الإسماعيلي، أن استعدادات الدراويش تسير بشكل جيد، رغم الصعوبات التي يواجهها الفريق في الفترة الحالية، مشيرا إلى رغبتهم في استكمال البطولة العربية.

وقال أبوجريشة في تصريحات مع الإعلامي

أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "استعدادات الإسماعيلي للدوري تسير بشكل طيب رغم بعض الصعوبات، ونتمنى استكمال البطولة العربية لأنها تمثل أهمية كبيرة للإسماعيلي".

وأضاف: "كل ما يتردد بشأن احتراف عبد الرحمن مجدي لا أساس له من الصحة، الإسماعيلي متمسك بكل نجومه وعلى رأسهم باهر وعبد الرحمن مجدي".

وأتم: "الإسماعيلي يسعى للتجديد مع التونسي فخر الدين بن يوسف لا صحة لما تردد عن رغبتنا في استعادة محمد عواد".