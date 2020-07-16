صراع هدافي الدوري الإنجليزي يشتعل.. ومحمد صلاح يقترب من حسم اللقب

يشتعل صراع هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، ويتبقى لقاءان لكل فريق في الجولتين الـ 37 و 38 ، على إنهاء البطولة التي توج بها ليفربول قبل 7 جولات من موعد انتهاءها.

ويدخل لاعبنا المصري محمد صلاح ونجم ليفربول الحالي في صراع هدافي الدوري الإنجليزي، الذي

يحلم في حسمه بالموسم الحالي.

ويحتل جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الحالي صدارة قائمة هدافي البريميرليج حتى الآن برصيد 21 هدفا، بينما يأتي من بعده في المركز الثالث الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال برصيد 20 هدفا.

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ويحل صلاح ثالثا في القائمة

بالتساوي مع داني إنجز نجم فريق ساوثهامبتون برصيد 19 هدفًا لكل منهما، قبل جولتين من النهاية.

وأضاع محمد صلاح فرصة كبيرة في زيادة رصيده من الأهداف في مباراة فريقه ليفربول مساء أمس أمام أرسنال، والتي تلقي فيها الريدز صاحب اللقب الحالي هزيمة بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة الحذاء الذهبي هدافا للبريمرليج الموسم الماضي 2018/2019 برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع ساديو ماني وأوباميانج.