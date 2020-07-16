فرط نادي ليفربول في تحقيق رقم قياسي جديد هذا الموسم بالوصول إلى النقطة رقم 100 في الدوري الإنجليزي، وذلك بعد هزيمته أمام نظيره أرسنال.
وخسر نادي ليفربول أمام مستضيفه أرسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.
ليفربول المتوج بلقب البريميرليج لهذا الموسم في جولته الواحدة والثلاثون كان على موعداً مع معادلة الرقم القياسي المسجل باسم نادي مانشستر سيتي وهو الوصول للنقطة 100 في مسابقة الدوري الإنجليزي، الذي حققها في موسم 2017 -2018، لكن رفاق محمد صلاح فرطوا في ويمتلك
ويلتقي ليفربول في مباراتيه المقبلتين مع ناديي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد.
يذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضي وصيفاً للمسابقة برصيد 97 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب آنذاك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الهزيمة أمام أرسنال.. ليفربول يفرط في حلم النقطة الـ 100 ومعادلة رقم مانشستر سيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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