مرتضى منصور: لن أترك حق الزمالك

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وجود العضويات الاستثنائية منذ زمن طويل، مشيرا إلى أن لائحة نادي الزمالك شملت فقط إضافة العضويات المجانية لعائلات شهداء الشرطة والجيش بموافقة الجمعية العمومية.

وأضاف منصور أن ملايين العالم لا تساوي حياة ضابط شرطة أو جيش لكننا في الزمالك نحاول التخفيف عنهم بالعضوية المجانية التي تشمل عدم دفع أي اشتراكات سنوية.

كما أشار رئيس الزمالك إلى أنه لن يترك حق النادي في قضية نادي القرن مهما تحدثوا عن الفيديو المفبرك، مشددا على أن هناك عملا وجهدا على قدم وساق لتجهيز الملف الخاص بالقضية والشكاوى التي سوف يتم تقديمها بخصوص قضية نادي القرن خلال الفترة المقبلة.

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وواصل مرتضى منصور بأنه لن يتم نسيان ملف

الساعات والدولارات والريالات والحديث عن أمور مفبركة، موضحا أن الجميع يعلم أن الفيديو الأصلي لا يوجد به أي خطأ في أي شخص، فالفيديو الحقيقي كان يتحدث عن المؤتمر الصحفي المنعقد في النادي وواضح جدا الفبركة من تركيب الصوت إلى الزي الشتوي وعدم ارتداء الكمامة.

واختتم مرتضى منصور حديثه بتوجيه الشكر لجماهير ناديي الزمالك والأهلي على دعمهم المستمر له خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تأكد الجميع من وجود حملة مفبركة ضد شخصه.