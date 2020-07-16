يوفنتوس يتعادل مع ساسولو إيجابيا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنوس مع نظيره ساسولو إيجابيا بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

افتتح أهداف المباراة، دانيلو لويز في الدقيقة 5، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

ثم في الدقيقة 12، أضاف جونزالو هيجواين مهاجم يوفنتوس الهدف الثاني لفريقه، بعد

تمريرة رائعة من بيانيتش إلى هيجواين المنطلق خلف دفاعات ساسولو فصوب الأخير كرة سكنت يسار المرمى.

وفي الدقيقة 29، أضاف ساسولو الهدف الأول له في اللقاء، عن طريق لاعبه فيليب جورتشيتش، بعد خطأ دفاعي من لاعبي فريق يوفنتوس استغله جورتشيتش وصوب كرة من منتصف منطقة الجزاء

Advertisements

سكنت يسار المرمى.

وفي الشوط الثاني، استطاع ساسولو أحراز هدفين متتالين ليتقدم علي يوفنتوس ، إحدهما في الدقيقة 51 عن طريق اللاعب دومينيكو بيراردي، والأخر في الدقيقة54 عن طرق اللاعب فرانشيسكو كابوتو.

ثم في الدقيقة 64، استطاع يوفنتوس أن يضيف هدف التعادل عن طريق لاعبه أليكس ساندرو.

وبتلك النتيجة جني كلال الفريقين نقطة واحدة، ليصبح رصيد يوفنتوس 77 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بينما يرتفع رصيد ساسولو ليصبح 47 نقطة محتلا المركز التاسع بالكالتشيو.