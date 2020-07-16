ليفربول يسقط أمام أرسنال ويفرط في فرصة الوصل للنقطة 100

فاز فريق أرسنال علي نظيره ليفربول بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات نعقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

افتتح أهداف المباراة السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول في الدقيقة 20، بعد هجمة منظمة من لاعبي الريدز على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف أرسنال هدف التعادل عن طريق لاعبه أليكساندر لاكازيت، بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.

Advertisements

وقبل نهاية الشوط وفي القيقة 44 ، أضاف أرسنال الهدف الثاني له عن طريق لاعبه ريس نيلسون، بعد خطأ فادح من الحارس أليسون في تمرير الكرة لزميله أندرو

روبيرتسون استغله أليكساندر لاكازيت ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل عرضية لزميله ريس نيلسون الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد أمام المرمى ثم أطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أرسنال ثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 53 محتلا المركز التاسع في الدوري الإنجليزي، بينما يظل ليفربول المتوج باللقب رسميا في الصدارة عند النقطة 93، بعد فرط في فرصة الوصول إلي النقطة 101 ليصبح أول فريق يحصد اللقب بهذا العدد، حيث يتبقي له مباراتان علي انهاء البطولة ولن يستطيع تحقيق هذا الرقم التاريخي حتي في حالة فوزه في اللقاءان .