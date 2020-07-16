بالصور..إسماعيل مديرا لقطاع الناشئين بإنبي.. وإعادة تشكيل الأجهزة الفنية

قررمجلس ادارة نادي انبي برئاسة المحاسب زكريا السيد، تعيين محمد اسماعيل مديرا لقطاع الناشئين بالنادي خلفا لإمام محمدين الذى رحل لنادي الإتحاد السكندري لتولى قطاع الناشئين هناك. وصرح عصام زيدان المتحدث الرسمي لمجلس ادارة نادي انبي بأنه سيتم عقد جلسة مصغرة خلال ساعات برئاسة المهندس زكريا السيد رئيس نادي انبي ومحمد غرابة عضو مجلس الادارة والمشرف على قطاع الناشئين والدكتور شريف ابو الغيط عضو لجنة الكرة، ومحمد اسماعيل رئيس القطاع حاليا لتشكيل الأجهزة الفنية للقطاع بشكله الجديد. خلال ساعات برئاسة المهندس زكريا السيد رئيس نادي انبي ومحمد غرابة عضو مجلس الادارة والمشرف على قطاع الناشئين والدكتور شريف ابو الغيط عضو لجنة الكرة، ومحمد اسماعيل رئيس القطاع حاليا لتشكيل الأجهزة الفنية للقطاع بشكله الجديد. واكد زيدان بأن النادي ظل متمسكا بالكابتن امام محمدين حتى أخر لحظة الا انه فضل الرحيل لخوض تجربة جديدة مع زعيم الثغر مشيرا الى ان النادي البترولي يملك منظومة متكاملة من حيث البنية اتلأساسية رياضيا وإداريا وفنيا تساهم في تحقيق النجاح من يتولى اي منصب داخل المنظومة. Advertisements

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