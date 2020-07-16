ليفربول يتعثر أمام أرسنال في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ونظيره أرسنال بتقدم الثاني بهدفين لهدف، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء علي ملعب الإمارات نعقل الجانرز، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

أفتتح أهداف هذا الشوط السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في الدقيقة 20، بعد هجمة منظمة من لاعبي الريدز على الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أندرو روبيرتسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها ساديو

ماني من أمام المرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف أرسنال هدف التعادل عن طريق لاعبه أليكساندر لاكازيت، بعد خطأ فادح من المدافع فيرجيل فان دايك في تمريرة الكرة للحارس أليسون استغله لاكازيت وتمكن من استخلاص الكرة ثم مراوغة الحارس قبل أن يسددها بالنهاية سهلة داخل الشباك الخالية.

وقبل نهاية الشوط وفي القيقة 44 ، أضاف أرسنال الهدف الثاني له عن طريق لاعبه ريس نيلسون، بعد خطأ فادح من الحارس أليسون في تمرير الكرة لزميله أندرو روبيرتسون استغله أليكساندر لاكازيت ونجح في استخلاص الكرة ثم مررها بشكل عرضية لزميله ريس نيلسون الذي تمكن من ترويض الكرة بشكل جيد أمام المرمى ثم أطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

ويسعي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي ، للفوز في مباراته اليوم أمام أرسنال، للوصول إلي النقطة 100 مع نهاية المباراة وتسجيل رقم قياسي في عدد النقاط مع نهاية الموسم.